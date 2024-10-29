Правительство приняло решение, чтобы иностранные банки не блокировали операции украинских компаний с прифронтовых территорий

Ранее НБУ сообщил об обращении от украинских компаний по поводу блокирования и отказа иностранных банков от проведения платежей по внешнеэкономическим контрактам.

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29 октября Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений, разработанных Минреинтеграции, в постановления КМУ от 7 мая 2022 года № 562 и от 6 декабря 2022 года № 1364. Как отмечается, изменения предполагают усовершенствование информационной системы перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Таким образом, иностранные банки смогут корректно определять и применять статус конкретного населенного пункта Украины, в котором находится украинский субъект хозяйствования.

Принятые изменения будут способствовать беспрепятственному осуществлению трансакций по экспортно-импортным операциям субъектов хозяйствования, находящихся на прифронтовых территориях.

Как стало известно ранее, НБУ сообщил об обращении от украинских компаний и бизнес-ассоциаций о блокировании/отказе иностранных банков, прежде всего европейских, от проведения платежей в/из Украины по внешнеэкономическим контрактам.

В письме отмечено, что иностранные банки блокируют операции с участием юридических лиц, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, независимо от того, находится ли соответствующий населенный пункт под временной оккупацией российской федерации или под контролем Украины.

В НБУ указывали, что это объясняется тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины. Поэтому необходима дополнительная коммуникация украинских банков по этому вопросу с иностранными банками.

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