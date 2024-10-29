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Уряд ухвалив рішення, аби іноземні банки не блокували операції українських компаній із прифронтових територій

19:31, 29 жовтня 2024
Раніше НБУ повідомив про звернення від українських компаній щодо блокування та відмови іноземних банків від проведення платежів за зовнішньоекономічними контрактами.
Уряд ухвалив рішення, аби іноземні банки не блокували операції українських компаній із прифронтових територій
Джерело фото: Freepik
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29 жовтня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін, які були розроблені Мінреінтеграції, до постанов КМУ від 7 травня 2022 року № 562 та від 6 грудня 2022 року № 1364. Як зазначається, зміни передбачають удосконалення інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Таким чином, іноземні банки зможуть коректно визначати та застосовувати статус конкретного населеного пункту України, в якому знаходиться український суб’єкт господарювання.

Ухвалені зміни сприятимуть безперешкодному здійсненню трансакцій за експортно-імпортними операціями суб’єктів господарювання, що знаходяться на прифронтових територіях.

Як стало відомо раніше, НБУ повідомив про звернення від українських компаній та бізнес-асоціацій щодо блокування / відмови іноземних банків, насамперед європейських, від проведення платежів в/з України за зовнішньоекономічними контрактами.

У листі зазначено, що іноземні банки блокують операції за участю юридичних осіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи відповідний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією російської федерації чи під контролем України.

У НБУ вказували, що це пояснюється тим, що іноземні банки не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України. Тому необхідна додаткова комунікація українських банків щодо цього питання з іноземними банками.

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НБУ Нацбанк Кабінет Міністрів України

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