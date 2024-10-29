ТЦК та СП, а також СБУ зможуть обмінюватимуся даними з Нацполіцією щодо порушників правил військового обліку

Правоохоронці зможуть оперативно отримувати дані про порушників для їхнього подальшого адмінзатримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ.

ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку. Як повідомили на урядовому порталі, Кабмін затвердив зміни до Порядку організації та ведення військового обліку.

Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

«Це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їхнього подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції», - пояснюється у повідомленні.

Як вказується, ухвалені зміни спрямовані на оптимізацію комплектування Сил оборони України та правоохоронних органів спеціального призначення. Цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку.

Документ вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Раніше «Судово-юридична газета» більш детально писала про це у своєму матеріалі – посилання.

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