ТЦК и СП, а также СБУ смогут обмениваться данными с Нацполицией по поводу нарушителей правил военного учета

Правоохранители смогут оперативно получать данные о нарушителях для их последующего админзадержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ.

ТЦК и СП, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией о лицах, который нарушили правила военного учета и законодательство о мобилизационной подготовке. Как сообщили на правительственном портале, Кабмин утвердил изменения в Порядок организации и ведении военного учета.

Ключевым новшеством является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.

«Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их последующего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ. В случае отсутствия технической возможности обмена информацией, постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию», - поясняется в сообщении.

Как указывается, принятые изменения направлены на оптимизацию комплектования сил обороны Украины и правоохранительных органов специального назначения. Цифризация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и военного учета.

Документ вносит изменения в постановление Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов».

Ранее «Судебно-юридическая газета» более подробно писала об этом в своем материале – ссылка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.