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У США розпочалися президентські вибори — відомі результати з першої дільниці

09:01, 5 листопада 2024
Містечко на півночі США стало першим, де оголосили результати виборів президента.
У США розпочалися президентські вибори — відомі результати з першої дільниці
Фото: AP
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У вівторок, 5 листопада, у США розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – містечка Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі, пише CNN.

Поселення, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу, відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі (різниця з Україною — 7 годин).

За Камалу Гарріс і Дональда Трампа проголосували по три людини.

За традицією, всі виборці у Діксвілл-Нотч, які мають право голосу, збираються в недіючому готелі «Бальзамс», щоб проголосувати.

Після кожного голосування голоси рахують і відразу ж оголошують результати. Це відбувається на кілька годин раніше, ніж будь-де у США.

Раніше ми писали, коли стане відомий переможець на виборах президента США.

Додамо, у США навколо Білого дому та Капітолію встановлюють загородження на випадок заворушень.

Окрім того, Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців.

Крім того, 20 штатів готові направити Нацгвардію до Вашингтона у разі заворушень після виборів президента США.

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США вибори

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