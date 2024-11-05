В США начались президентские выборы — известны результаты с первого участка

Поселок на севере США стал первым, где объявили результаты выборов президента.

Фото: AP

Во вторник, 5 ноября, в США начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – городка Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире, пишет CNN.

Поселение, расположенное вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гэмпшира, открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи (разница с Украиной — 7 часов).

За Камалу Харрис и Дональда Трампа проголосовали по три человека.

По традиции все избиратели в Диксвилл-Нотч, имеющие право голоса, собираются в недействующей гостинице «Бальзамс», чтобы проголосовать.

После каждого голосования голоса считают и сразу же оглашают результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где бы то ни было в США.

Ранее сообщалось, когда станет известен победитель на выборах президента США.

Добавим, в США вокруг Белого дома и Капитолия устанавливают заграждения на случай беспорядков.

Кроме того, Министерство юстиции США планирует направить наблюдателей за выборами в 86 юрисдикций в 27 штатах, что станет крупнейшим развертыванием за последние два десятилетия. Это решение обусловлено растущими опасениями относительно возможного неправомерного партийного влияния и подавления волеизъявления избирателей.

Вместе с тем, 20 штатов готовы направить Нацгвардию в Вашингтон в случае беспорядков после выборов президента США.

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