Практика судов
  1. В Украине

Украина должна получить «зонтик безопасности» в обмен на отказ от возвращения ядерного оружия — Зеленский

16:01, 22 октября 2024
Украина не хочет возвращать себе право быть ядерным государством, но в обмен на это должен получить «зонтик безопасности».
Украина должна получить «зонтик безопасности» в обмен на отказ от возвращения ядерного оружия — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие, но в обмен на это должен получить «зонтик безопасности». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«На всех переговорах сейчас мы затрагиваем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего это НАТО. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить путин», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не зависит от мнения рф.

«Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Моя позиция очень четкая. Мы отдали оружие, но ничего не получили. Только получили полномасштабную войну и многие жертвы. Поэтому сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить путин», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, за то, что Украина отдала все ядерное оружие, оно должно стать членом НАТО.

«Это мое мнение. Я поделился ею с президентом США Джо Байденом и с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость по отношению к Украине. Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. Я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой «зонтик безопасности», какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать», – отметил Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в судьи будут сдавать экзамен только по тем специализациям, которые они самостоятельно выберут

Также обновленный законопроект предусматривает отмену требования о получении кандидатом на должность судьи не менее 75% баллов во время когнитивного тестирования.

Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – подписан закон

Подписан закон, согласно которому военный командир подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Украина получит средства от ЕС под конкретные политические условия, которые будут установлены в Меморандуме – еврокомиссар Дидье Рейндерс

Подобно нашим предварительным операциям, этот макрофинансовый заем будет связан с выполнением политических предварительных условий и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной – европейский комиссар по вопросам юстиции.

ТЦК отказало в отсрочке военнослужащему, уволенному со службы по основанию содержания трех несовершеннолетних детей – что решил суд

Военнослужащий был ранее уволен со службы в запас по причине наличия у него на содержании троих детей и имел соответствующую запись в военном билете, но ТЦК отказал ему в предоставлении отсрочки, так как эти данные не перенесли в реестр «Оберег».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси