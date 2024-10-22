Украина должна получить «зонтик безопасности» в обмен на отказ от возвращения ядерного оружия — Зеленский

Украина не хочет возвращать себе право быть ядерным государством, но в обмен на это должен получить «зонтик безопасности».

Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие, но в обмен на это должен получить «зонтик безопасности». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

«На всех переговорах сейчас мы затрагиваем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего это НАТО. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить путин», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не зависит от мнения рф.

«Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Моя позиция очень четкая. Мы отдали оружие, но ничего не получили. Только получили полномасштабную войну и многие жертвы. Поэтому сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить путин», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, за то, что Украина отдала все ядерное оружие, оно должно стать членом НАТО.

«Это мое мнение. Я поделился ею с президентом США Джо Байденом и с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость по отношению к Украине. Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. Я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой «зонтик безопасности», какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать», – отметил Владимир Зеленский.

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