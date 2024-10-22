Кто в Украине не может получать пенсию менее 8000 грн

Это, в частности, касается пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В Украине определены категории граждан, для которых пенсия не может быть ниже 8 тысяч гривен. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Такой минимум предусмотрен для:

- военнослужащих с инвалидностью (сумма выплаты зависит от размера денежного обеспечения);

- лиц, получивших инвалидность вследствие участия в военных действиях (выплаты для I группы составляют не менее 15 346 гривен, ІІ группы – 12 395 гривен, ІІІ группы – 8 499 гривен).

Кроме того, выплаты в размере не менее 8187 гривен предусмотрены для лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции и имеющих инвалидность I группы (для ІІ группы этот минимум составляет 6 549,98 гривны, а для ІІІ группы – 5048 гривен).

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