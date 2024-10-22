Хто в Україні не може отримувати пенсію менше 8000 грн

Це, зокрема, стосується осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

В Україні визначено категорії громадян, для яких пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч гривень. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Такий мінімум передбачений для:

військовослужбовців з інвалідністю (сума виплати залежить від розміру фінансового забезпечення);

осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях (виплати для І групи становлять щонайменше 15 346 гривень, ІІ групи – 12 395 гривень, ІІІ групи – 8 499 гривень).

Крім того, виплати у розмірі не менше ніж 8187 гривень передбачені для осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції та мають інвалідність І групи (для ІІ групи цей мінімум становить 6 549,98 гривні, а для ІІІ групи – 5048 гривень).

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