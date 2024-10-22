Хто в Україні не може отримувати пенсію менше 8000 грн

В Україні визначено категорії громадян, для яких пенсія не може бути нижчою за 8 тисяч гривень. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
Такий мінімум передбачений для:
Крім того, виплати у розмірі не менше ніж 8187 гривень передбачені для осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції та мають інвалідність І групи (для ІІ групи цей мінімум становить 6 549,98 гривні, а для ІІІ групи – 5048 гривень).
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