Україна має отримати «безпекову парасольку» в обмін на відмову від повернення ядерної зброї — Зеленський

Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку».

Україна не планує повертати собі ядерну зброю, але в обмін на це має отримати «безпекову парасольку». Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

«На всіх переговорах зараз ми піднімаємо питання наших гарантій безпеки. Найкраще — це НАТО. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити путіна», — зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що запрошення України до НАТО не залежить від думки рф.

«Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Моя позиція дуже чітка. Ми віддали зброю, але нічого не отримали натомість. Лише отримали повномасштабну війну і багато жертв. Тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити путіна», — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, за те, що Україна віддала всю ядерну зброю, вона мала б стати членом НАТО.

«Це моя думка. Я поділився нею з президентом США Джо Байденом і з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість по відношенню до України. Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. Я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу «безпекову парасольку», якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати», — зазначив Володимир Зеленський.

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