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Закон о дровах направлен против черных лесорубов, а не против населения — автор законопроекта

09:57, 5 ноября 2024
Закон о дровах призван остановить незаконные вырубки леса и не касается бытового объема - соавтор проекта Максим Павлюк.
Закон о дровах направлен против черных лесорубов, а не против населения — автор законопроекта
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Закон о дровах направлен не против населения, использующего дрова для обогрева собственных домов, а касается «черных лесорубов», незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк, передает пресс-служба «Слуги народа».

«В отдельных СМИ появились сообщения о том, что будто бы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и не просто произвольна трактовка проголосованных норм, а откровенная ложь», - заявил депутат.

Народный избранник отметил, что документ касается «черных лесорубов», незаконных пилорам, но отнюдь не населения, которое обогревает дровами дома. Он призван остановить незаконные вырубки и никак не касается древесины бытового объема. А именно – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

«Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже с запасом», - отметил Максим Павлюк.

Он добавил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным єДрова, – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

«Поэтому для обычных домохозяйств, которые не занимаются переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект не будет иметь значения. Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться», - заявил он.

Максим Павлюк также отметил, что Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, «не имеет права требовать документы на существующую древесину, которая приобретена до вступления закона в силу».

«Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить обращение нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям», - подытожил Максим Павлюк.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому украинцев, которые хранят дома дрова без документов, могут оштрафовать или отправить за решетку.

Добавим, народный депутат Юрий Камельчук объяснил принятый парламентом закон об ужесточении ответственности за незаконную вырубку и хранение древесины.

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Верховная Рада Украины

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