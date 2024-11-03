Який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб оформити субсидію на оренду

Типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні ПФУ, громадянам треба буде лише заповнити у ньому свої дані.

У Мінсоцполітики відреагували на звернення від громадян щодо того, який договір треба укласти ВПО з власником житла, щоб мати змогу оформити субсидію на оренду.

Так, у поясненні говориться, що типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду України. Громадянам треба буде лише заповнити у ньому свої дані.

«Договір – це ключовий інструмент захисту ВПО від неочікуваних змін в умовах проживання чи від виселення. Завдяки такому договору ви убезпечите себе від несподіваного підняття ціни чи вимоги – звільнити житло в 24 години», - підкреслили у Мінсоцполітики.

Окрім того, договір дасть орендодавцю більше впевненості, що орендар платитиме за житло. Відтак, субсидія буде надаватись за умови наявного договору.

Інструмент має запрацювати з середини січня.

Раніше «Судово-юридична газета», писала, що підтримка надаватиметься родинам, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.