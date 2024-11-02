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Мін’юст опікуватиметься формуванням та веденням реєстру примусово переміщених дітей

21:43, 2 листопада 2024
Реєстр стане єдиною базою даних щодо депортованих і примусово переміщених дітей.
Мін’юст опікуватиметься формуванням та веденням реєстру примусово переміщених дітей
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою поклав функції формування та ведення реєстру депортованих і примусово переміщених дітей на Міністерство юстиції.

Як зазначають у Мінреінтеграції, постанова спрямована на врегулювання питань захисту прав та інтересів дітей, депортованих або примусово переміщених у звʼязку зі збройною агресією рф проти України.

Постановою затверджено Порядок створення, ведення та доступу до реєстру, а також передбачено утворення Міжвідомчої комісії з питань верифікації відомостей про дітей.

Його формуватиме та вестиме Міністерство юстиції.

Реєстр стане єдиною базою даних щодо цієї категорії дітей, сприятиме забезпеченню належного захисту їхніх прав та підтримці інтересів.

Як писала «Судово-юридична газета», у МВС відповіли, скільки дітей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

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