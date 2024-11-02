Якщо в Україні пропишуть вимоги до питної води як вимагає ЄС, то в нас виявиться лише технічна – заступниця очільника МОЗ

ЄС вимагає прописати на рівні законів якість питної води, щоб врегулювати дотримання певних стандартів.

Джерело фото: МОЗ

Заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко заявила, що якщо прописати європейські стандарти для питної води в Україні, то це одразу по всій країні призведе до того, що наша питна вода – технічна і щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. Як пишуть Українські Новини, про це вона сказала у інтерв'ю відповідаючи на питання, по яких компонентах Україна найбільше відстає, щоб виконати умови для вступу в ЄС.

«Як приклад – одне з важких питання питної води. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише – технічна», – розповіла посадовиця МОЗ.

Відповідно, за її словами, у випадку такого сценарію, якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість.

Відтак, як пояснила Слободніченко, впадуть тарифи на воду, а значить будуть ненадходження до бюджету.

«Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато», – пояснила заступниця міністра.

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