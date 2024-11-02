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Если в Украине пропишут требования к питьевой воде как требует ЕС, то у нас окажется только техническая – заместитель главы Минздрава

18:43, 2 ноября 2024
ЕС требует прописать на уровне законов качество питьевой воды, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов.
Если в Украине пропишут требования к питьевой воде как требует ЕС, то у нас окажется только техническая – заместитель главы Минздрава
Источник фото: Минздрав
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Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко заявила, что если прописать европейские стандарты для питьевой воды в Украине, то это сразу по всей стране приведет к тому, что наша питьевая вода – техническая, и чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. Как пишут Украинские Новости, об этом она сказала в интервью, отвечая на вопрос, по каким компонентам Украина больше всего отстает, чтобы выполнить условия для вступления в ЕС.

«Как пример – один из трудных вопрос питьевой воды. То есть какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только – техническая», – рассказала должностница Минздрава.

Соответственно, по ее словам, в случае такого сценария, если потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньшую стоимость.

Следовательно, как пояснила Слободниченко, упадут тарифы на воду, а значит, будут непоступления в бюджет.

«Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много», – объяснила заместитель министра.

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