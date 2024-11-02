Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий

Минобороны расширяет возможности трудоустройства в сфере разминирования территорий.

Министерство обороны расширяет возможности трудоустройства в сфере разминирования территорий, в частности, для ветеранов и лиц с инвалидностью. Как отмечают в Минобороны, об этом говорилось на семинаре в Киеве при поддержке правительства Швеции, где начальник управления противоминной деятельности полковник Олег Шуварский отметил внедрение политик равного доступа к работе, создание специализированных учебных программ и обеспечение комфортных условий труда для всех категорий работников.

Программа по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев получили работу в международной организации The HALO Trust.

Они будут анализировать снимки со спутников и БпЛА для обнаружения и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.

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