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Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення та розмінування територій

18:25, 2 листопада 2024
Міноборони розширює можливості працевлаштування у сфері розмінування територій.
Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення та розмінування територій
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Міністерство оборони розширює можливості працевлаштування у сфері розмінування територій, зокрема для ветеранів та осіб з інвалідністю. Як зазначають у Міноборони, про це йшлося на семінарі в Києві за підтримки уряду Швеції, де начальник управління протимінної діяльності полковник Олег Шуварський наголосив на впровадженні політик рівного доступу до роботи, створенні спеціалізованих навчальних програм та забезпеченні комфортних умов праці для всіх категорій працівників.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У рамках цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.

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Міноборони

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