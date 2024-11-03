В МВД ответили, сколько детей считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

В Украине более 1700 детей считаются пропавшими без вести из-за войны.

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержится информация о более чем 1 700 детях, которые считаются пропавшими без вести из-за войны. Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

Для поиска детей по всей стране работают специализированные центры. Они работают при Главных управлениях Национальной полиции в областных центрах. Там следователи и сотрудники уголовного розыска сотрудничают с уполномоченными по вопросам пропавших лицам, а при необходимости — с представителями Службы безопасности.

В Минреинтеграции подчеркивают, что гражданам, которые ищут своих пропавших близких, рекомендуется обращаться в ближайшее Главное управление Нацполиции или на горячую линию по номеру: 0 800 103 333. Также информацию можно предоставить Национальному информационному бюро по короткому номеру 1648 (для звонков +38 (044) 287-81-65, а также через чат-бот в Viber. Кроме того, можно отправить сообщение на адрес электронной почты: [email protected], написать в мессенджер Facebook-страницы бюро или заполнить онлайн-форму на официальном сайте – здесь.

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