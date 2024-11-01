Канада готовится ввести новые санкции против россии за депортацию украинцев

Канада и США согласовывают санкции против россии за незаконную депортацию из Украины.

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Канада готовится ввести новые санкции против россии из-за незаконной депортации украинцев с временно оккупированных территорий. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после конференции по Формуле мира в Монреале, сообщает Укринформ.

«Представитель США объявил о новых санкциях против россии, связанные преимущественно с депортированными детьми. Мы сейчас занимаемся координацией наших санкций с США и Евросоюзом», - отметила Жоли.

Она также добавила, что Канада стремится продолжать давить на россию максимально возможными средствами.

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