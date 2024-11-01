Западные партнеры советовали Зеленскому записать видеозавещание в начале полномасштабной войны, - Дмитрий Кулеба

По словам Дмитрия Кулебы, США предлагали рассматривать для Украины правительство в изгнании.

Источник фото: ArmyInform

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в начале полномасштабного вторжения некоторые западные партнеры Украины высказывали опасения относительно безопасности президента Владимира Зеленского и советовали готовиться к худшим сценариям. Об этом Кулеба сообщил в интервью для ТСН.ua.

По словам экс-министра, один из западных друзей Украины даже просил подготовить видеозавещание Зеленского в случае его гибели. «Мне прислал сообщение один человек - большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит - «надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание», - отметил Кулеба.

Также он добавил, что на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис предложила готовиться к созданию правительства в изгнании и искать военные решения для подготовки Украины к возможному партизанскому сопротивлению.

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