Західні партнери радили Зеленському записати відеозаповіт на початку повномасштабної війни, – Дмитро Кулеба

За словами Дмитра Кулеби, США пропонували розглядати для України уряд у вигнанні.

Джерело фото: ArmyInform

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на початку повномасштабного вторгнення деякі західні партнери України висловлювали побоювання щодо безпеки президента Володимира Зеленського та радили готуватися до найгірших сценаріїв. Про це Кулеба повідомив в інтерв’ю для ТСН.ua.

За словами ексміністра, один із західних друзів України навіть просив підготувати відеозаповіт Зеленського у разі його загибелі. «Мені надіслала повідомлення одна людина – великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже – «треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт», – зазначив Кулеба.

Також він додав, що на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидентка США Камала Гарріс запропонувала готуватися до створення уряду у вигнанні та шукати військові рішення для підготовки України до можливого партизанського опору.

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