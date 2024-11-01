Канада готується запровадити нові санкції проти росії за депортацію українців

Канада та США узгоджують санкції проти росії за незаконну депортацію з України.

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Канада готується ввести нові санкції проти росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після конференції щодо Формули миру в Монреалі, повідомляє Укрінформ.

«Представник США оголосив про нові санкції проти росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій зі США та Євросоюзом», — зазначила Жолі.

Вона також додала, що Канада прагне продовжувати тиснути на росію максимально можливими засобами.

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