Практика судів
  1. У світі

Канада готується запровадити нові санкції проти росії за депортацію українців

10:03, 1 листопада 2024
Канада та США узгоджують санкції проти росії за незаконну депортацію з України.
Канада готується запровадити нові санкції проти росії за депортацію українців
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канада готується ввести нові санкції проти росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після конференції щодо Формули миру в Монреалі, повідомляє Укрінформ.

«Представник США оголосив про нові санкції проти росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій зі США та Євросоюзом», — зазначила Жолі.

Вона також додала, що Канада прагне продовжувати тиснути на росію максимально можливими засобами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США санкції Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК

Депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК, де, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Громадськість братиме участь в атестації керівників поліції на доброчесність – Кабмін подав законопроект

В свою чергу, МВС затвердить перелік критеріїв доброчесності для поліцейських.

Члена ВККС звинуватили у незаконному отримані доплат за науковий ступінь, який він не отримував – створена комісія

Вища кваліфікаційна комісія суддів вчергове опинилася у неприємній ситуації, але спробує розібратися у проблемі разом з громадськими активістами.

Галина Третьякова пропонує вилучити з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів і змінити законодавство щодо спецпенсій

Для суддів, правоохоронців, працівників прокуратури, органів оборони та антикорупційних органів пропонується запровадити «професійну пенсійну систему».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео