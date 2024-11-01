Канада готується запровадити нові санкції проти росії за депортацію українців

Канада готується ввести нові санкції проти росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після конференції щодо Формули миру в Монреалі, повідомляє Укрінформ.
«Представник США оголосив про нові санкції проти росії, пов’язані переважно з депортованими дітьми. Ми зараз займаємося координацією наших санкцій зі США та Євросоюзом», — зазначила Жолі.
Вона також додала, що Канада прагне продовжувати тиснути на росію максимально можливими засобами.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.