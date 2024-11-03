У МВС відповіли, скільки дітей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

В Україні понад 1700 дітей вважаються зниклими безвісти через війну.

В Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, міститься інформація про понад 1 700 дітей, які вважаються зниклими безвісти. На цьому наголосив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Для пошуку дітей по всій країні працюють спеціалізовані центри. Вони діють при Головних управліннях Національної поліції в обласних центрах. Там слідчі та співробітники карного розшуку співпрацюють з уповноваженими з питань зниклих осіб, а за потреби — із представниками Служби безпеки.

У Мінреінтеграції наголошують, що громадянам, які шукають своїх зниклих близьких, рекомендується звертатися до найближчого Головного управління Нацполіції або на гарячу лінію за номером: 0 800 103 333. Також інформацію можна надати Національному інформаційному бюро за коротким номером 1648 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65 та через чат-бот у Viber. Крім того, можна надіслати повідомлення на адресу електронної пошти: [email protected], написати в месенджер Facebook-сторінки бюро або заповнити онлайн-форму на офіційному сайті – тут.

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