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У жовтні ринок нових легковиків в Україні продемонстрував зростання, хоча і мляве

20:18, 2 листопада 2024
У жовтня було продано 5,8 тисяч нових легкових авто.
У жовтні ринок нових легковиків в Україні продемонстрував зростання, хоча і мляве
Джерело фото: Martin Katler / Unsplash
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Впродовж минулого місяця в Україні реалізували понад 5,8 тисяч нових легкових авто, що становить всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року. Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 58,8 тисяч нових легкових авто, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пишуть в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Як зазначається, відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

У лідери ринку нових легковиків вийшла французька RENAULT. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.

Попередній фаворит – TOYOTA опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.

Третій результат у – SKODA 402 од.

Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та VOLKSWAGEN (363 од.).

Титул бестселера місяця знову отримав кросовер RENAULT Duster (749 од.).

Раніше ми писали, що попит на нові автомобілі в ЄС в серпні впав до мінімуму за три роки.

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