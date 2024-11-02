В Одесі чоловік вистрелив у шию перехожому, який заступився за жінку

Між затриманим та двома жінками стався конфлікт, перехожий, який став очевидцем події, – заступився та отримав декілька пострілів у свій бік.

В Одесі ушпиталили чоловіка, у сторону якого здійснили декілька пострілів, коли він заступився за жінку. Потерпілого госпіталізували з пораненням шиї та грудної клітини. Про це поінформували у поліції.

Як йдеться у повідомленні, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 1 листопада пізно ввечері близько 22:00. Правоохоронці попередньо встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт.

«У результаті інциденту чоловік завдав одній із них тілесні ушкодження. Очевидцем події став перехожий, який заступився за жінку. У відповідь порушник здійснив декілька пострілів у бік чоловіка та з місця події втік», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який стріляв, затримали на сусідній вулиці. Поліція виявила у нього зброю травматичної дії.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігуранта за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та вилучили пістолет.

При огляді з місця події правоохоронці також вилучили гільзи. Наразі встановлюються повні обставини події, наголошують у поліції.

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