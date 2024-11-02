Практика судів
  1. В Україні

В Одесі чоловік вистрелив у шию перехожому, який заступився за жінку

17:27, 2 листопада 2024
Між затриманим та двома жінками стався конфлікт, перехожий, який став очевидцем події, – заступився та отримав декілька пострілів у свій бік.
В Одесі чоловік вистрелив у шию перехожому, який заступився за жінку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі ушпиталили чоловіка, у сторону якого здійснили декілька пострілів, коли він заступився за жінку. Потерпілого госпіталізували з пораненням шиї та грудної клітини. Про це поінформували у поліції.

Як йдеться у повідомленні, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 1 листопада пізно ввечері близько 22:00. Правоохоронці попередньо встановили, що між чоловіком та двома жінками стався конфлікт.

«У результаті інциденту чоловік завдав одній із них тілесні ушкодження. Очевидцем події став перехожий, який заступився за жінку. У відповідь порушник здійснив декілька пострілів у бік чоловіка та з місця події втік», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який стріляв, затримали на сусідній вулиці. Поліція виявила у нього зброю травматичної дії.

Слідчі поліції кваліфікували дії фігуранта за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні та вилучили пістолет.

При огляді з місця події правоохоронці також вилучили гільзи. Наразі встановлюються повні обставини події, наголошують у поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмеження прав людини в Україні є пропорційними, але треба краще захищати права громадських активістів – Єврокомісія

Єврокомісія у звіті вказала, що в Україні зберігається загальна повага до прав людини, обмеження прав під час воєнного стану є пропорційним, але треба уникати тиску на громадських активістів.

Верховна Рада підтримала створення Соціального реєстру, який буде обмінюватися даними з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг»

Схвалений за основу законопроект передбачає, що окрім Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховна Рада схвалила рекомендації про збільшення посадових окладів в НАЗК

Депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК, де, за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

Корупціонерів зможуть звільняти від перспективи в’язниці, якщо вони дадуть викривальні покази на інших – підписано закон

Обвинувачені у корупції шляхом угод зі слідством зможуть залишитися на свободі з іспитовим терміном – підписано закон про угоди зі слідством.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду