Консервативну партію у Великій Британії очолить Кемі Баденок замість Ріші Сунака

Кемі Баденок виступає за низькі податки, вільну ринкову економіку та обіцяє «перепрограмувати» британську державу.

Джерело фото: AP Photo

Кемі Баденок стала новим лідером Консервативної партії у Великій Британії. Вона замінить на цій посаді Ріші Сунака. Про це повідомляє АР.

За Баденок проголосували 53 806 партійців, тоді як за ексміністра імміграції Роберта Дженріка – 41 388.

Нова лідерка консерваторів наголосила, що тепер перед партією стоїть кілька ключових завдань, зокрема, «притягнути цей лейбористський уряд до відповідальності», а також «підготуватися протягом наступних кількох років до управління державою».

Як зауважують у медіа, надскладне завдання нового лідера — спробувати відновити репутацію партії після багатьох років розколу, скандалів і економічних негараздів та повернути консерваторів до влади на наступних виборах.

Кемі Баденок виступає за низькі податки, вільну ринкову економіку та обіцяє «перепрограмувати» британську державу.

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