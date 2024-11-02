Консервативную партию в Великобритании возглавит Кэми Баденок вместо Риши Сунака

Кэми Баденок выступает за низкие налоги, свободную рыночную экономику и обещает «перепрограммировать» британское государство.

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Кэми Баденок стала новым лидером Консервативной партии в Великобритании. Она заменит на этом посту Риши Сунака. Об этом сообщает АР.

За Баденок проголосовали 53 806 партийцев, тогда как за экс-министра иммиграции Роберта Дженрика – 41 388.

Новый лидер консерваторов подчеркнула, что теперь перед партией стоит несколько ключевых задач, в частности, «привлечь это лейбористское правительство к ответственности», а также «подготовиться в течение следующих нескольких лет к управлению государством».

Как отмечают в СМИ, сверхсложная задача нового лидера — попытаться восстановить репутацию партии после многих лет раскола, скандалов и экономических проблем и вернуть консерваторов к власти на следующих выборах.

Кэми Баденок выступает за низкие налоги, свободную рыночную экономику и обещает «перепрограммировать» британское государство.

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