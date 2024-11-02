Практика судов
  1. В Украине

Минобороны впервые предоставило медучреждению статус центра реинтеграции военных

17:44, 2 ноября 2024
Медучреждение оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь военным по возвращении из плена.
Минобороны впервые предоставило медучреждению статус центра реинтеграции военных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

Министерство обороны Украины впервые предоставило учреждению здравоохранения статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Центр реинтеграции — это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Пока он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек», - рассказал глава ведомства.

По его словам, первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала заведения уже поступили, их должен учесть Департамент здравоохранения Минобороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнослужащих освободили от отчетности о своих спальниках, карематах и флягах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные военнослужащие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Борьба с коррупцией и реформы в Украине – это как езда на велосипеде, нельзя просто перестать крутить педали посреди дороги – посол ЕС Катарина Матернова

В посольстве Европейского Союза посоветовали гражданам Украины набраться терпения и дождаться результатов реформ и борьбы с коррупцией.

Ограничения прав человека в Украине пропорциональны, но нужно лучше защищать права общественных активистов – Еврокомиссия

Еврокомиссия в отчете указала, что в Украине сохраняется всеобщее уважение прав человека, ограничение прав во время военного состояния пропорционально, но надо избегать давления на общественных активистов.

Верховная Рада поддержала создание Социального реестра, который будет обмениваться данными с Реестром военнообязанных «Оберег»

Одобренный за основу законопроект предусматривает, что кроме Реестра военнообязанных «Оберег», Единый социальный реестр будет взаимодействовать с реестрами недвижимого имущества и транспортных средств.

Какие риски несет в себе «узаконивание» следственным судьей нарушения права на свободу от саморазоблачения – статья д. ю. н., профессора Николая Мельника

Право подозреваемого на свободу от саморазоблачения исключает любое принуждение со стороны обвинения в предоставлении ей подозреваемым информации и доказательств, которые носят инкриминирующий характер и могут быть использованы стороной обвинения для доказательства виновности подозреваемого – д. ю. н., профессор Николай Мельник

Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК

Депутаты поддержали увеличение размеров должностных окладов работников НАПК, где, по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду