Минобороны впервые предоставило медучреждению статус центра реинтеграции военных

Медучреждение оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь военным по возвращении из плена.

Первое учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих.

Министерство обороны Украины впервые предоставило учреждению здравоохранения статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Центр реинтеграции — это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также там осуществляются реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Пока он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200 и более за счет реабилитационных коек», - рассказал глава ведомства.

По его словам, первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала заведения уже поступили, их должен учесть Департамент здравоохранения Минобороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнослужащих освободили от отчетности о своих спальниках, карематах и флягах.

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