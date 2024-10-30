Военнослужащих освободили от отчетности о своих спальниках, карематах и флягах

В Минобороны сделали еще один шаг по упрощению отчетности за имущество для военных.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины издало приказ, которым отменило необходимость военнослужащим отчитываться за некоторое выдаваемое им имущество, сообщил руководитель ведомства Рустем Умеров.

В частности, после службы теперь предстоит вернуть только бронежилет и каску, остальные остается у военнослужащих.

«Делаем еще один шаг в упрощении отчетности о имуществе для наших военных. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы. Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче», - отметил глава Минобороны.

Он отметил, что «этих перемен очень ждали наши воины».

«Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим.

Продолжаем работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность наших защитников!» - добавил Умеров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Командование Сил беспилотных систем Украины получило полномочия формировать государственный заказ на дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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