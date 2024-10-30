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Парламент принял законопроект о реформе Счетной палаты

11:12, 30 октября 2024
Законопроект является условием для получения финансирования в более 2 млрд долларов от МВФ и США.
Парламент принял законопроект о реформе Счетной палаты
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Верховная Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты во втором чтении и в целом, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. За документ №10044-д проголосовали 240 депутатов.

Закон предусматривает:

  • сокращение состава Счетной палаты с 13 до 11 членов;
  • проведение конкурсов на новые должности с преимущественным правом голоса международных экспертов;
  • расширение полномочий Палаты для проведения аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, а также средств международных партнеров и консолидированной финансовой отчетности государственных субъектов;
  • обязательное внешнее оценивание деятельности каждые пять лет;
  • установление парламентского контроля, согласно которому профильные комитеты Рады обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и следить за выполнением ее рекомендаций.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», принятие реформы Счетной палаты - условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение, и $1,5 млрд в целом.

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Верховная Рада Украины

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