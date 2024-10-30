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Парламент ухвалив законопроект про реформу Рахункової палати

11:12, 30 жовтня 2024
Законопроект є умовою для отримання фінансування у понад 2 млрд доларів від МВФ та США.
Парламент ухвалив законопроект про реформу Рахункової палати
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Верховна Рада ухвалила законопроект про реформу Рахункової палати у другому читанні та в цілому, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. За документ №10044-д проголосували 240 депутатів.

Закон передбачає:

  • скорочення складу Рахункової палати з 13 до 11 членів;
  • проведення конкурсів на нові посади з переважним правом голосу міжнародних експертів;
  • розширення повноважень Палати для проведення аудитів коштів місцевих бюджетів, комунальних підприємств, позабюджетних фондів, а також коштів міжнародних партнерів та консолідованої фінансової звітності державних суб'єктів;
  • обов'язкове зовнішнє оцінювання діяльності кожні п’ять років;
  • встановлення парламентського контролю, згідно з яким профільні комітети Ради зобов'язані розглядати звіти Рахункової палати та стежити за виконанням її рекомендацій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.

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Верховна Рада України

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