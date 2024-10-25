Новий склад Рахункової палати виберуть з вирішальним голосом міжнародних експертів – Роксолана Підласа

14:04, 25 жовтня 2024
Прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.
Парламентський Комітет з питань бюджету підтримав для прийняття у другому читанні законопроект про Рахункову палату 10044-д.
Як зазначила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, цей законопроект – структурний маяк МВФ, умова на отримання фінансування США ($1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом) і один з документів, який має покращити нашу оцінку по відповідності Главі 32 права ЄС (в новому звіті Єврокомісії).
Принципові положення, за її словами, до другого читання залишились незмінними:
- Запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати
- Розширення повноважень Рахункової палати на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду),
- Створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобов’язані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання рекомендацій РП тощо.
Як вказала Роксолана Підласа, до другого читання додали зокрема такі зміни:
- оцінювання самої Рахункової палати раз на 3 роки експертами INTOSAI (накшталт аудиту НАБУ)
- фінансовий аудит самої Рахункової палати
- розширили мандат Рахункової палати на аудит бюджетних коштів, які використовують апеляційні і місцеві суди
- поправили норму про аудит Нацбанку (як і зараз, Рахункова перевірятиме лише адміністративні витрати НБУ, щоб не підважувати незалежність регулятора)
- уточнили, що дорадча група експертів, яка буде відбирати кандидатів на посади члена РП, має бути повністю відкрита для медіа та громадськості, вести онлайн-трансляцію, публікувати усі анонси та рішення
- встановили модель оплати праці керівництва РП та аудиторів за моделлю закону «Про НАБУ».
Голосування в залі очікується наступного тижня.
Автор: Наталя Мамченко
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