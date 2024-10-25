Новий склад Рахункової палати виберуть з вирішальним голосом міжнародних експертів – Роксолана Підласа

Прийняття реформи Рахункової палати – умова на отримання фінансування США, а саме $1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом.

Парламентський Комітет з питань бюджету підтримав для прийняття у другому читанні законопроект про Рахункову палату 10044-д.

Як зазначила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, цей законопроект – структурний маяк МВФ, умова на отримання фінансування США ($1 млрд доларів тільки за друге читання, і $1,5 млрд загалом) і один з документів, який має покращити нашу оцінку по відповідності Главі 32 права ЄС (в новому звіті Єврокомісії).

Принципові положення, за її словами, до другого читання залишились незмінними:

Запровадження конкурсу з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати

Розширення повноважень Рахункової палати на аудит коштів місцевих бюджетів, державних підприємств та позабюджетних фондів (наприклад, Пенсійного фонду),

Створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобов’язані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання рекомендацій РП тощо.

Як вказала Роксолана Підласа, до другого читання додали зокрема такі зміни:

оцінювання самої Рахункової палати раз на 3 роки експертами INTOSAI (накшталт аудиту НАБУ)

фінансовий аудит самої Рахункової палати

розширили мандат Рахункової палати на аудит бюджетних коштів, які використовують апеляційні і місцеві суди

поправили норму про аудит Нацбанку (як і зараз, Рахункова перевірятиме лише адміністративні витрати НБУ, щоб не підважувати незалежність регулятора)

уточнили, що дорадча група експертів, яка буде відбирати кандидатів на посади члена РП, має бути повністю відкрита для медіа та громадськості, вести онлайн-трансляцію, публікувати усі анонси та рішення

встановили модель оплати праці керівництва РП та аудиторів за моделлю закону «Про НАБУ».

Голосування в залі очікується наступного тижня.

Автор: Наталя Мамченко

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