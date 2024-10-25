Новый состав Счетной палаты выберут с решающим голосом международных экспертов – Роксолана Пидласа

Принятие реформы Счетной палаты – условие на получение финансирования США, а именно $1 млрд долларов только за второе чтение и $1,5 млрд в целом.

Парламентский Комитет по вопросам бюджета поддержал для принятия во втором чтении законопроект о Счетной палате 10044-д.

Как отметила глава бюджетного Комитета Роксолана Пидласа, этот законопроект – структурный маяк МВФ, условие на получение финансирования США ($1 млрд долларов только за второе чтение, и $1,5 млрд в целом) и один из документов, который должен улучшить нашу оценку по соответствию Главе 32 права ЕС (в новом отчете Еврокомиссии).

Принципиальные положения, по ее словам, ко второму чтению остались неизменными:

Введение конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Счетной палаты

Расширение полномочий Счетной палаты на аудит средств местных бюджетов, государственных предприятий и внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда),

Создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Совета обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение рекомендаций СП.

Как указала Роксолана Пидласа, ко второму чтению добавили в частности следующие изменения:

оценка самой Счетной палаты раз в 3 года экспертами INTOSAI (вроде аудита НАБУ)

финансовый аудит самой Счетной палаты

расширили мандат Счетной палаты на аудит бюджетных средств, использующих апелляционные и местные суды

поправили норму об аудите Нацбанка (как и сейчас, Счетная будет проверять только административные расходы НБУ, чтобы не трогать независимость регулятора)

уточнили, что совещательная группа экспертов, отбирающая кандидатов на должности члена СП, должна быть полностью открыта для медиа и общественности, вести онлайн-трансляцию, публиковать все анонсы и решения

установили модель оплаты труда руководства СП и аудиторов по модели закона «О НАБУ».

Голосование в зале ожидается на следующей неделе.

Автор: Наталя Мамченко

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