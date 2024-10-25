Количество забронированных работников в военной промышленности и энергетике может сократиться до 70%

В Украине начался аудит критически важных предприятий, который приостановил возможность бронирования работников на ближайшие три недели. После завершения проверки, которая продлится до 15 ноября, некоторые компании могут потерять право бронировать сотрудников, а процедура бронирования претерпит изменения, в частности, количество забронированных работников в военной промышленности и энергетике могут сократить со 100% до 70-90%, сообщает NV Бизнес.
Правительственное постановление от 22 октября позволяет лишить предприятия статуса «критически важных», что дает право на бронирование персонала. Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ростом количества забронированных - сейчас их более 1,5 млн человек. Поэтому Минобороны и Минэкономики рассматривают изменения в постановление Кабмина № 76, которое регулирует правила бронирования.
Предложенные изменения:
- Компании со статусом «критически важных» должны обеспечивать работникам зарплату не менее 19 тысяч гривен в месяц, что может принести дополнительные поступления в бюджет.
- Обязательная ежемесячная отчетность о размере зарплат.
- Пересмотр процедуры предоставления статуса: возможно сокращение прав военных администраций в этом вопросе или совместное принятие решений с ТЦК.
- Сокращение доли забронированных работников на критически важных предприятиях, таких как оборонные и энергетические, до 70-90%.
Окончательное решение могут принять на уровне Президента.
Коррупционные риски
По данным NV Бизнес, привлечение местных администраций и ТЦК к определению статуса предприятий может создать коррупционные риски. Например, недавно руководителя Тернопольского ТЦК задержали за взятку в виде топливных талонов, а у трех работников Голосеевского ТЦК нашли более 1,2 млн долларов, 45 тыс. евро и премиальные автомобили.
Реформирование процедуры бронирования призвано оптимизировать процесс и повысить финансовую эффективность, но в то же время требует строгого контроля для предотвращения коррупции.
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