Первые военные КНДР будут задействованы рф в войне уже 27-28 октября, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский звучал данные разведки о том, что рф применит северокорейских военных в зонах боевых действий уже 27-28 октября.

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены в зонах боевых действий.

Он подчеркнул, что такое поведение россии - это "очевидный эскалационный шаг", который значит больше, чем вся "дезинформация", звучавшая в последние дни в Казани на саммите БРИКС. По его словам, это демонстрирует, что рф на самом деле хочет продолжения войны, а не стремится к миру.

"Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - сообщил Владимир Зеленский.

Также Президент рассказал, 25 октября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Особое внимание приковано к трем направлениям: Покровскому, Кураховскому и Лиманскому.

Ситуация в Донецкой области пока тяжелая, но ВСУ делают все возможное для уничтожения оккупанта.

"Отдельно - Курская операция. Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории оберегает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери", - рассказал Зеленский.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Пентагон официально подтвердил наличие военных КНДР в рф.

Также сообщалось, что в Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

В ЦПД СНБО объяснили, какая цель КНДР в отправке войск на российско-украинскую войну.

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