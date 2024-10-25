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Перші військові КНДР будуть задіяні рф у війні вже 27-28 жовтня, — Зеленський

13:47, 25 жовтня 2024
Президент Володимир Зеленський звучив дані розвідки про те, що рф застосує північнокорейських військових у зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.
Перші військові КНДР будуть задіяні рф у війні вже 27-28 жовтня, — Зеленський
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за даними розвідки, вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані рф в зонах бойових дій. 

Він підкреслив, що така поведінка росії - це "очевидний ескалаційний крок", який значить більше, ніж уся "дезінформація", яка звучала останніми днями в Казані на саміті БРІКС. За його словами, це демонструє, що рф насправді хоче продовження війни, а не прагне миру.

"Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - повідомив Володимир Зеленський.

Також Президент розповів, 25 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Особлива увага прикута до трьох напрямків: Покровського, Курахівського та Лиманського.

Ситуація на Донеччині наразі важка, але ЗСУ роблять усе можливе для знищення окупанта.

"Окремо – Курська операція. Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати", - розповів Зеленський.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Пентагон офіційно підтвердив наявність військових КНДР у рф.

Також ми писали, що у Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії "новим рівнем відчаю путіна".

У ЦПД РНБО пояснили, яка мета КНДР у відправці військ на російсько-українську війну.

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КНДР Володимир Зеленський

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