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У Сумах затримали пособника окупантів, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці

09:06, 26 жовтня 2024
Чоловік пошкодив два об'єкти Південної залізниці.
У Сумах затримали пособника окупантів, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці
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У Сумах правоохоронці затримали та повідомили про підозру 27-річному жителю міста, який підпалював об’єкти, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, під час пошуку роботи в одному з месенджерів підозрюваний погодився на пропозицію за грошову винагороду здійснити серію підпалів стратегічних об’єктів Укрзалізниці на Сумщині. На виконання завдання ворога чоловік у темну пору доби підпалював релейні шафи магістральних залізничних ліній,  обливши їх горючою рідиною. При цьому свої злочинні дії він фіксував на телефон та відправляв замовнику фото з доказами виконання доручення.

«У такий спосіб чоловік встиг  пошкодити два об'єкти Південної залізниці, доки його не затримали правоохоронці», - повідомили у прокуратурі.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

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прокуратура Суми Укрзалізниця

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