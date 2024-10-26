В Сумах задержали пособника оккупантов, который поджигал релейные шкафы Укрзализныци

Мужчина повредил два объекта ЮЖД.

В Сумах правоохранители задержали и сообщили о подозрении 27-летнему жителю города, который поджигал объекты, имеющие важное народнохозяйственное и оборонное значение.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, при поиске работы в одном из мессенджеров подозреваемый согласился на предложение за денежное вознаграждение осуществить серию поджогов стратегических объектов Укрзализныци на Сумщине. Для выполнения задания врага мужчина в темное время суток поджигал релейные шкафы магистральных железнодорожных линий, облив их горючей жидкостью. При этом свои преступные действия он фиксировал на телефоне и отправлял заказчику фото с доказательствами выполнения поручения.

«Таким образом мужчина успел повредить два объекта Южной железной дороги, пока его не задержали правоохранители», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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