Денис Шмыгаль заявил, что решения МСЭК будут пересмотрены на протяжении трех месяцев

Будет создана группа, которая пересмотрит решение МСЭК.

Решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) будут пересмотрены в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 25 октября. При этом он не уточнил, будут ли пересматриваться только решения в отношении должностных лиц или вообще все решения МСЭК.

«Во исполнение решений СНБО и Президента Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году.

Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК. Три последующих месяца будут продолжаться проверки.

В ноябре Минздрав и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК» - отметил Шмыгаль.

Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.

Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

«В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственны за его исполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и министров. По результатам выполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», скандал с пенсиями по инвалидности для прокуроров может стать катализатором для пенсионной реформы, которую правительство намерено принять до конца 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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