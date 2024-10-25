На фоне подготовки правительством пенсионной реформы Счетная палата заявила, что судебные решения по пенсионным делам «нагружают бюджет»

В Счетной палате заявили, что выплаты по решениям судов пенсионерам, которые были военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности, привели к дополнительной нагрузке Пенсионного фонда в 66,5 млрд грн.

Источник фото: Ольга Пищанская / Facebook

На выплату пенсий пенсионерам силовых структур и «чернобыльцам» по решениям судов израсходовано 66,5 млрд грн. Об этом заявили в Счетной палате 24 октября по результатам аудита эффективности Пенсионного фонда и рекомендовали внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы экономить расходы бюджета.

«Мы выявили значительные проблемы с системой физической идентификации пенсионеров, особенно переселенцев и находящихся на временно оккупированных территориях.

Существуют законодательные пробелы, которые создают условия для получения пенсий в повышенных размерах, в частности, пенсионерам, являющимся военнослужащими силовых структур и лицам, проживающим в радиоактивно загрязненной местности. Повышение пенсий этим категориям по решениям судов привело к дополнительной нагрузке на бюджет ПФУ в размере 66,5 млрд грн в год.

Результаты этого аудита являются важным сигналом о необходимости реформ, направленных на формирование социально справедливой, прозрачной и устойчивой пенсионной системы. В своих рекомендациях ПФУ, Минсоцполитики и Минфина мы, в частности, подчеркиваем необходимость усовершенствования нормативно-правовой базы для оптимизации расходов бюджета ПФУ, а также усиления процессов идентификации пенсионеров.

Отмечу, что отдельные затронутые Счетной палатой во время аудита вопросы уже начали решаться правительством» - подчеркнула председатель Счетной палаты Украины Ольга Пищанская.

Это утверждение перекликается с заявлением министра финансов Сергея Марченко о том, что нужно «провести отдельное обсуждение, почему украинские суды принимают решения, фактически вредящие интересам государства Украина, разбалансируя бюджет». Напомним, так он ответил на вопросы председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, которая отметила, что задолженность по решениям национальных и международных судов только у Пенсионного фонда составляет сегодня 140 миллиардов. То есть, по решениям в пользу граждан, отсуждающих у государства причитающиеся им выплаты.

«Давайте определимся и будем откровенны. 140 миллиардов гривен – это достаточно непомерная цена в мирных условиях. Я считаю, это потенциальным преступлением в условиях военного времени пытаться решать вопросы с такими выплатами и искать эти средства» - откровенно ответил Сергей Марченко.

При этом, как сообщила глава Счетной палаты Ольга Пищанская, почти 50% расходов на выплату пенсий в 2022-2023 годах было возмещено благодаря привлечению международных займов и грантов, в частности через проект, донором которого является Правительство США. Речь идет о 12,7 млрд долларов США, которые, по ее словам, позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий за 2022 и 2023 годы.

Пенсия будет зависеть от официального дохода – правительство готовит пенсионную реформу

В конце сентября в Кабмине активно заговорили о пенсионной реформе и надежде принять ее до конца 2024 года. Вопрос, очевидно, остро стоит, ведь финансовая поддержка международных партнеров не бесконечна.

О необходимости пенсионной реформы подчеркивают и в МВФ. Обновленный в октябре Меморандум с МВФ предусматривает, что определенные изменения в пенсионном законодательстве нужно подать в парламент до марта 2025 года. В частности, это касается выплаты спецпенсий и ситуаций, когда ограничение пенсий признается неконституционным – чтобы признание неконституционной ограничительной нормы не приводило к возобновлению предварительного регулирования для лица.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в сентябре министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов о пенсионной реформе.

Эта комплексная реформа, по ее словам, состоит из реформы солидарных пенсий и введения обязательной накопительной пенсии.

«Нужно, чтобы каждый человек в будущем имел возможность получить замещение своего заработка не ниже 60%. Это уровень хороших европейских стран, когда заработная плата на протяжении жизни… ты платишь определенные взносы в накопительную систему или в солидарную, и на пенсии из этих сбережений тебе выплачивают примерно 60% того заработка, который ты имел на протяжении жизни», - отметила Оксана Жолнович.

По ее словам, данный пакет законов уже подготовлен.

«Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что он нуждается в ресурсе, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала» - отметила министр.

Также она отметила, что сегодня пенсионное законодательство не привязывает к прожиточному минимуму расчет пенсии, она рассчитывается в процентном соотношении к количеству заработанных средств, которые внесены как ЕСВ, так и страховому стажу. «Вместе с тем мы разработали законопроект, позволяющий отойти еще больше от формата прожиточного минимума в расчете пенсии и привязать ее к средней заработной плате по Украине и средней заработной плате на протяжении жизни, которую получил человек.

И в будущем целевая модель выписана таким образом, что каждому лицу в рамках солидарной системы будет покрываться 40% того заработка, который оно зарабатывало на протяжении жизни. Собственно это европейское требование, это европейский стандарт и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года и пакет законопроектов уже готов, он будет подан на Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60%» – объяснила министр.

Также Оксана Жолнович подчеркнула, что Украина зависит от финансовой помощи международных партнеров, а у них свои требования, в том числе, к минимальным социальным стандартам, которые Украина закладывает в бюджет.

«Мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами, ведь мы все понимаем, что каждая гривна, которая покрывается сегодня в рамках социального бюджета, это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры.

И, собственно, на этот объем средств сегодня подтверждены возможности передачи для нас денег» - подчеркнула министр.

Повышенные пенсии прокуроров с инвалидностью как катализатор пенсионной реформы

В дальнейшем, как известно, произошел скандал с прокурорами, которые оформили себе инвалидность и получали в результате повышенные пенсии. По результатам заседания СНБО 22 октября было решено, что пенсионные выплаты должностным лицам будут пересмотрены.

А именно проведен аудит соответствующих пенсионных начислений и пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов. Решением СНБО Минсоцполитики поручено безотлагательно подать законопроект о пересмотре системы и механизме начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

Вероятно, что вместе с этим проектом будут поданы и другие изменения относительно пенсий.

Ведь, как указала в отчете о результатах аудита эффективности Пенсионного фонда в условиях военного положения Счетная палата, «пробелы в законодательстве и острые социально-экономические проблемы тяготят бюджет Пенсионного фонда и снижают эффективность расходования его средств».

Аудиторы указывают, что благодаря привлечению ссуд и грантов по проекту РЕАСЕ (основной донор которого Правительство США) удалось обеспечить стабильность выплат пенсий. Полученные по проекту 12,7 млрд долларов позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий за 2022 и 2023 годы. Благодаря этому на покрытие дефицита бюджета ПФУ из государственного бюджета в 2022 году направлено еще 29,9 млрд. грн., а в 2023 году - 26,5 млрд. гривен.

Впрочем, аудиторы СПУ также пришли к мнению, что демографические изменения и социальные вызовы в период военного положения отрицательно повлияли на устойчивость ПФУ.

«По состоянию на 2024 год в Украине насчитывается более 10 млн пенсионеров – это около трети населения. При этом на протяжении 2021-2023 годов и І квартала 2024 года тенденция к сокращению численности застрахованных лиц была достаточно стремительной. Если в начале 2021 г. нагрузка на 1000 застрахованных лиц составила 868 пенсионеров, то в начале 2024 г. – уже 945 человек. Все демографические показатели свидетельствуют о том, что в перспективе доля пожилого населения будет постоянно расти одновременно с уменьшением уровня занятого населения» - подчеркивает Счетная палата.

Значительным вызовом было и то, что за период, охваченный аудитом, долги предприятий, учреждений, организаций перед ПФУ выросли до 50,3 млрд. грн.

При этом уменьшилась численность наемных работников, а прогнозные показатели роста фонда оплаты труда – не достигнуты. Нерешенной оставалась и проблема задолженности ПФУ в части исполнения решений суда, источников для погашения которой нет вообще. Таким образом, на 1 июля 2024 года объем задолженности составил 73 млрд грн, это – 10% объема бюджета ПФУ на 2024 год.

«Другая существенная проблема – пробелы и коллизии в законодательстве, регулирующем пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью, военных пенсионеров и пенсионеров, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения/горной местности. Так, по меньшей мере, 4 млрд грн в год потрачено на выплату пенсий лицам с инвалидностью, которым было отсрочено прохождение повторного осмотра МСЭК во время военного положения.

Нередки факты массовой регистрации пенсионеров по одному адресу (от 6 до 30 человек) в зонах радиоактивного загрязнения/горной местности, что предусматривает получение повышенных выплат. Непересмотр перечня таких территорий на протяжении почти 30 лет обуславливает дополнительные расходы ПФУ на выплату доплат/повышений к пенсиям, а также создает условия для подачи значительного количества судебных исков пенсионеров для получения таких выплат. На выплату повышенных по решениям судов в 2022–2023 годах пенсий государство потратило около 66,5 млрд грн», - подчеркивает Счетная палата.

Итак, как подчеркнула Ольга Пищанская, по результатам аудита Счетная палата, в частности, рекомендует «осуществить экономию расходов бюджета посредством усовершенствования нормативно-правовых актов по вопросам пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан и повышения результативности механизмов идентификации пенсионеров и верификации пенсионных выплат».

Во время заседания между членами Счетной палаты и представителями объектов контроля, в частности, председателем Комитета ВР по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой состоялась дискуссия по ключевым проблемным вопросам, выявленным аудитом: перерасчет пенсионных выплат военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур, необходимость пересмотра территорий, которые относятся к горной местности и зоне радиоактивного загрязнения.

«Присутствующие согласились, что решение этих вопросов является неотложным, поскольку они влияют на финансовую устойчивость государства» - подчеркнули в Счетной палате.

Материалы аудита будут направлены Верховной Раде, Кабмину, Минфину, Минсоцполитики и другим для соответствующего реагирования.

Таким образом, очевидно, в скором времени мы будем наблюдать пакет законопроекта по внесению существенных изменений в пенсионное законодательство.

Автор: Наталя Мамченко

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