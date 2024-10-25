Пиротехники обезвредили боевую часть российской ракеты Кинжал на Львовщине, фото

Ее нашли спустя 2 месяца после того, как она упала во время массированного обстрела Украины.

Во Львовской области пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты «Кинжал». Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, она была обнаружена почти через два месяца после того, как она упала во время массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессорки.

«Чрезвычайники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов», - отметили в ГСЧС.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины обнародовали фото:

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