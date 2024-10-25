Піротехніки знешкодили бойову частину російської ракети Кинджал на Львівщині, фото

Її знайшли через 2 місяці після того, як вона впала під час масованого обстрілу України.

У Львівській області піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети «Кинджал». Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, її виявили майже через два місяці після того, як вона впала під час масованого обстрілу України з боку країни-агресорки.

«Надзвичайники професійно та оперативно провели знешкодження бойової частини ракети, щоб убезпечити жителів регіону від можливих вибухів», - зазначили у ДСНС.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій України оприлюднили фото:

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