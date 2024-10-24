Володимир Зеленський на Ставці доручив підготувати внутрішній План посилення України

За організацію роботи відповідатиме секретар РНБО.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки 24 жовтня доручив її членам підготувати внутрішній План посилення України.

«За підсумками сьогоднішнього засідання доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України. Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей», - зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, за організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.

«Багато напрямів потребують чітких відповідей, які кроки ми робимо та хто відповідальний за реалізацію конкретних кроків. Цей внутрішній План посилення гарантуватиме Україні також і єдність. Коли працюєш заради держави, відчуваєш, що ти з державою, з мільйонами таких самих людей, які хочуть, щоб Україна перемогла. Так і має бути», – заявив Президент у вечірньому зверненні 24 жовтня.

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