Владимир Зеленский на Ставке поручил подготовить внутренний План усиления Украины

За организацию работы будет отвечать секретарь СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки 24 октября поручил ее членам подготовить внутренний План усиления Украины.

«По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины. Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей», – отметил он.

По словам Владимира Зеленского, за организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО.

«Многие направления нуждаются в четких ответах, какие шаги мы делаем и кто ответственен за реализацию конкретных шагов. Этот внутренний План усиления будет гарантировать Украине также и единство. Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами таких же людей, которые хотят, чтобы Украина победила. Так и должно быть», – заявил Президент в вечернем обращении 24 октября.

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