В правительстве готовят пенсионную реформу на конец 2024 года – Оксана Жолнович

Кабмин запланировал комплексную реформу, состоящую из реформы солидарных пенсий и введения обязательной накопительной пенсии.

Источник фото: Facebook / Оксана Жолнович

Кабмин готовит для внесения в Верховную Раду пакет законопроектов, касающийся пенсионной реформы. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Мы планируем комплексную пенсионную реформу, которую, я надеюсь, сможем реализовать на конец года, и пенсии будут осовременены, выровнены, и тех людей, которые давно вышли на пенсию, их пенсионное обеспечение вырастет, потому что оно сегодня разбалансировано» - отметила она.

«Мы подготовили комплексный пакет решений. В первую очередь мы уже сегодня дали возможность людям очень простым инклюзивным способом доплачивать себе ЕСВ самостоятельно, если работодатель, например, не выставляет достаточную заработную плату, а человек хочет большую пенсию.

Второе. Мы решили вопрос выплаты пенсий благодаря, собственно, общим нашим решениям и законопроектам, поддержанным в Верховной Раде, для тех людей, которые сегодня возвращаются из оккупации, и часть стажа страхового у них потеряна. Они не знали, как его подтверждать. Но сегодня эта проблема решена, и мы имеем возможность зачислять каждому человеку полный страховой стаж, даже если данные в оккупации или в Крыму.

Третье. Мы также запланировали системную комплексную реформу, которая состоит из реформы солидарных пенсий и введения обязательной накопительной пенсии.

Как я уже сказала, таким образом, чтобы каждый человек в будущем имел возможность получить замещение своего заработка не ниже 60%. Это уровень хороших европейских стран, когда заработная плата на протяжении жизни… ты платишь определенные взносы в накопительную систему или в солидарную, и на пенсии из этих сбережений тебе выплачивают примерно 60% того заработка, который ты имел на протяжении жизни», - отметила Оксана Жолнович.

По ее словам, данный пакет законов уже подготовлен.

«Мы с Минфином по солидарной системе высчитываем последние возможности, потому что он нуждается в ресурсе, по меньшей мере, там 30 миллиардов гривен для того, чтобы она качественно стартовала.

Мы как только найдем этот ресурс, а я уверена, что мы его найдем, начнем увеличение кроме традиционных спланированных нами на этот год индексаций и других поддержек для пенсионеров. Собственно, это позволит выровнять пенсии между разными пенсионерами. Потому что сегодня самая большая проблема в том, что один и тот же учитель, вышедший в 2000-х годах на пенсию и в 2020-м и имеющий одинаковый страховой стаж, размер его пенсии будет почти вдвое разным из-за особенностей счета пенсии», - отметила министр.

Также она отметила, что сегодня пенсионное законодательство не привязывает к прожиточному минимуму расчет пенсии, она исчисляется в процентном соотношении к количеству заработанных средств, внесенных в ЕСВ и страховому стажу. «Вместе с тем мы разработали законопроект, позволяющий отойти еще больше от формата прожиточного минимума в счете пенсии и привязать ее к средней заработной плате по Украине и средней заработной плате на протяжении жизни, которую получил человек.

И в будущем целевая модель выписана таким образом, что каждому лицу в рамках солидарной системы будет покрываться 40 процентов того заработка, который оно зарабатывало на протяжении жизни. Собственно, это европейское требование, это европейский стандарт и вместе с накопительной пенсионной системой, которую мы также планируем внедрять с 2026 года и пакет законопроектов уже готов, он будет подан на Кабмин в ближайшее время, предлагаем уровень замещения для пенсионеров обеспечивать не ниже 60%» – объяснила министр.

Также Оксана Жолнович отметила, что не считает «достаточными» размеры социальных выплат, указанных сегодня в проекте бюджета. Впрочем, следует учитывать, что Украина зависит от финансовой помощи международных партнеров, а у них свои требования, в том числе, к минимальным социальным стандартам, которые Украина закладывает в бюджет.

«Мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами, ведь мы все понимаем, что каждая гривна, которая покрывается сегодня в рамках социального бюджета, это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры. И, собственно, на этот объем средств сегодня подтверждены возможности передачи для нас денег. Но если только будет возможность, в частности в рамках замороженных 50 миллиардов, в рамках других программ мы договорились увеличивать соответствующие социальные стандарты» - отметила она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов к Правительству 20 сентября призвала народных депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств. Таким образом, она ответила на вопрос, почему в проекте Госбюджета на 2025 год прожиточный минимум заморозили на уровне 2024 года. Дело в т ном, что рост прожиточного минимума приводит к перерасчету, в частности, зарплат работникам отдельных учреждений. Этот законопроект предусматривает, что с ростом прожиточного минимума зарплаты больше не будут расти.

Автор: Наталья Мамченко

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