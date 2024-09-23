В уряді готують пенсійну реформу на кінець 2024 року – Оксана Жолнович

Кабмін запланував комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

Джерело фото: Facebook / Оксана Жолнович

Кабмін готує для внесення до Верховної Ради пакет законопроектів, який буде стосуватися пенсійної реформи. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Ми плануємо комплексну пенсійну реформу, яку, я сподіваюся, зможемо реалізувати на кінець року, і пенсії будуть осучаснені, вирівняні, і тих людей, які давно вийшли на пенсію, їх пенсійне забезпечення зросте, бо воно сьогодні розбалансоване» - зазначила вона.

«Ми підготували комплексний пакет рішень. Насамперед ми вже сьогодні дали можливість людям у дуже простий інклюзивний спосіб доплачувати собі ЄСВ самостійно, якщо роботодавець, наприклад, не виставляє достатню заробітну плату, а людина хоче більшу пенсію.

Друге. Ми вирішили питання виплати пенсій завдяки, власне, спільним нашим рішенням і законопроектам, які були підтримані у Верховній Раді, для тих людей, що сьогодні повертаються з окупації, і частина стажу страхового у них втрачена. Вони не знали, як його підтверджувати. Але сьогодні ця проблема вирішена, і ми маємо можливість зараховувати кожній людині її повний страховий стаж, навіть якщо дані в окупації або в Криму.

Третє. Ми так само запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

Як я вже сказала, таким чином, щоб кожна людина в майбутньому мала можливість отримати заміщення свого заробітку не нижче 60%. Це рівень хороших європейських країн, коли заробітна плата впродовж життя… ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну, і на пенсії з цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя» - зауважила Оксана Жолнович.

За її словами, даний пакет законів вже є підготовлений.

«Ми з Мінфіном по солідарній системі вираховуємо останні можливості, тому що він потребує ресурсу, щонайменше там 30 мільярдів гривень для того, щоб вона якісно стартувала.

Ми як тільки знайдемо цей ресурс, а я впевнена, що ми його знайдемо, то розпочнемо збільшення окрім традиційних спланованих нами на цей рік індексацій та інших підтримок для пенсіонерів. Власне, це дозволить вирівняти пенсії між різними пенсіонерами. Бо сьогодні найбільша проблема в тому, що один і той самий вчитель, який вийшов в 2000-х роках на пенсію і в 2020-му і має однаковий страховий стаж, розмір його пенсії буде майже вдвічі різним через особливості обрахунку пенсії» - зауважила міністр.

Також вона зауважила, що сьогодні пенсійне законодавство не прив'язує до прожиткового мінімуму розрахунок пенсії, вона обраховується у відсотковому співвідношенні до кількості зароблених коштів, які внесені як ЄСВ, та страхового стажу. «Разом з тим, ми розробили законопроект, який дозволяє відійти ще більше від формату прожиткового мінімуму в обрахунку пенсії і прив'язати її до середньої заробітної плати по Україні і середньої заробітної плати впродовж життя, яку отримала людина.

І в майбутньому цільова модель виписана таким чином, що кожній особі в рамках солідарної системи буде покриватися 40 відсотків від того заробітку, який вона заробляла впродовж життя. Власне це є європейською вимогою, це є європейським стандартом і разом з накопичувальною пенсійною системою, яку ми також плануємо запроваджувати з 2026 року і пакет законопроектів вже готовий, він буде поданий на Кабмін найближчим часом, пропонуємо рівень заміщення для пенсіонерів забезпечувати не нижче як 60%» - пояснила міністр.

Також Оксана Жолнович зазначила, що не вважає «достатніми» розміри соціальних виплат, які сьогодні зазначені в проекті бюджету. Втім, слід зважати, що Україна залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів, а у них свої вимоги, у тому числі, до мінімальних соціальних стандартів, які Україна закладає до бюджету.

«Ми домовилися, що це є мінімальний стандарт, який сьогодні підтверджений нашими міжнародними партнерами, адже ми всі розуміємо, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери. І, власне, на цей обсяг коштів є сьогодні підтверджені можливості передачі для нас грошей. Але якщо тільки буде можливість, зокрема в рамках 50 мільярдів, що є замороженими, в рамках інших програм ми домовилися збільшувати відповідні соціальні стандарти» - зазначила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до Уряду 20 вересня закликала народних депутатів повернутися до розгляду законопроекту 3515, яким планується відв'язати «мінімалку» від прожиткового мінімуму та запровадити оподаткування для домогосподарств. Таким чином, вона відповіла на запитання, чому в проекті Держбюджету на 2025 рік прожитковий мінімум «заморозили» на рівні 2024 року. Справа у тому, що зростання прожиткового мінімуму призводить до перерахунку, зокрема, зарплат працівникам окремих установ. Цей законопроект передбачає, що зі зростанням прожиткового мінімуму зарплати більше не зростатимуть.

Автор: Наталя Мамченко

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