В НАГС объяснили, устанавливать ли доплаты за научную степень госслужащим

Законодательством о госслужбе не предусмотрена доплата государственным служащим за научную степень.

Национальное агентство по вопросам государственной службы 23 сентября предоставило разъяснения по установлению государственным служащим доплаты за научную степень. Так, законодательством о госслужбе не предусмотрена доплата государственным служащим за научную степень.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в НАГС презентовали дашборд по количественному составу государственных служащих в Украине. Это программное решение должно позволять получать и анализировать статистические данные в реальном времени, чтобы понимать кадровые тенденции на государственной службе.

С разъяснениями по установлению госслужащим доплаты за научную степень можно ознакомиться в документе ниже:

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