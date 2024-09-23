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У НАДС пояснили, чи встановлювати доплати за науковий ступінь держслужбовцям

18:36, 23 вересня 2024
Законодавством про держслужбу не передбачено доплати державним службовцям за наукових ступінь.
У НАДС пояснили, чи встановлювати доплати за науковий ступінь держслужбовцям
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Національне агентство з питань державної служби 23 вересня надало роз’яснення щодо встановлення держаним службовцям доплати за науковий ступінь. Так, законодавством про держслужбу не передбачено доплати державним службовцям за наукових ступінь.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у НАДС презентували дашборд щодо кількісного складу державних службовців в Україні. Це програмне рішення має дозволили одержувати та аналізувати статистичні дані в реальному часі, щоб розуміти кадрові тенденції на державній службі.

З роз’ясненнями щодо встановлення держслужбовцям доплати за науковий ступінь можна ознайомитися у документі нижче:

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