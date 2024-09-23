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росія може вдарити по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються українські F-16 – WP

13:47, 23 вересня 2024
росія розглядає можливість ударів по авіабазах НАТО в Польщі та Румунії на фоні збільшення західної підтримки України.
росія може вдарити по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються українські F-16 – WP
Джерело фото: radiosvoboda
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москва може вжити заходів проти авіабаз у Польщі та Румунії, де розгорнуті українські F-16, внаслідок зростаючої напруженості з Заходом. Як зазначає Washington Post, російський диктатор володимир путін втрачає ефективність своїх ядерних погроз і шукає нові способи впливу на ситуацію, щоб забезпечити дотримання своїх «червоних ліній».

На початку вересня путін попередив, що удари України вглиб росії можуть призвести до конфлікту з НАТО, на що російські пропагандисти відреагували загрозами ядерної зброї. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що атаки на росію можуть спровокувати ядерну війну, підкреслюючи близькість штаб-квартири Європарламенту до російських ракет.

Внутрішні джерела в росії вказують на зростаючу «імунність» до ядерних загроз, оскільки такі заяви вже не викликають страху. Після вторгнення 2022 року москва постійно попереджала про наслідки постачання західною стороною сучасних озброєнь Україні, які врешті-решт були надані.

Аналітики вважають, що путін бачить загрозу в посиленні західної підтримки України, особливо якщо це призведе до збільшення ракетних ударів по території росії. Деякі експерти прогнозують, що москва може вдатися до диверсійних операцій проти військових об'єктів на Заході, або ж використовувати проксі-групи для атак на західні інтереси.

Кремлівський аналітик Сергій Марков зазначив, що російське військове керівництво усвідомлює необхідність ескалації та готове вжити заходів, зокрема закриття британського посольства в москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії. Він вважає, що оскільки росія впевнена в можливих ударах по своїй території, то їй потрібно діяти першою.

Незважаючи на ці прогнози, експерти вважають можливість ударів по авіабазах НАТО малоймовірною, підкреслюючи, що риторика щодо ядерної зброї використовується для посилення напруженості в контексті політичних кампаній у США.

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