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Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

13:46, 23 вересня 2024
У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.
Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу
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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу») повідомив, що наразі рівень суддівської винагороди, який можна вважати привабливим для кандидатів на посади суддів, залишається тільки у Верховному Суді та в судах апеляційної інстанції.

«З грошовим забезпеченням все нормально у Верховному Суді та в апеляційних судах, але в судах першої інстанції розмір винагороди – це катастрофа», - повідомив Денис Маслов 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри».

Зазначимо, що наразі заробітна плата судді першої інстанції в Україні складає в середньому 63 тис. гривень.

Нагадаємо, що голова ВРП також повідомив про фактори, які негативно впливають на престиж професії судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

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