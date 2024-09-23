Розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції у Верховній Раді охарактеризували як катастрофу

У парламенті повідомили, що розмір суддівської винагороди в судах першої інстанції вже не задовольняє потреби суддів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу») повідомив, що наразі рівень суддівської винагороди, який можна вважати привабливим для кандидатів на посади суддів, залишається тільки у Верховному Суді та в судах апеляційної інстанції.

«З грошовим забезпеченням все нормально у Верховному Суді та в апеляційних судах, але в судах першої інстанції розмір винагороди – це катастрофа», - повідомив Денис Маслов 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри».

Зазначимо, що наразі заробітна плата судді першої інстанції в Україні складає в середньому 63 тис. гривень.

Нагадаємо, що голова ВРП також повідомив про фактори, які негативно впливають на престиж професії судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.